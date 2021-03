Sono appena state pubblicate le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna, partita valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A: negli azzurri, Gattuso schiera Ospina in porta e KK in difesa. In attacco, gioca Mertens dall’inizio. Nei felsinei, fuori Barrow e Orsolini, dentro Skov Olsen e Palacio.

Queste le formazioni ufficiali: