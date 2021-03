Corriere della Sera – Il CTS chiede misure più restrittive a Draghi: le ipotesi sul tavolo

L’Italia è nel bel mezzo della terza ondata e per questo, molte Regioni stanno diventando progressivamente rosse: la situazione si fa ogni giorno sempre più critica e il Governo Draghi deve superare questa dura fase.

Come riporta il Corriere della Sera, gli esperti del CTS e i vari dottori sono convinti che le misure del nuovo DPCM non sono abbastanza sufficienti per limitare la diffusione del virus e vogliono misure ancora più restrittive.

Per questo motivo, il CTS avrebbe suggerito una serie di misure a Draghi per limitare tutti gli incontri possibili tra le persone: ad esempio, gli esperti chiedono una chiusura obbligatoria e non facoltativa delle scuole nei territori con più di 250 contagi ogni 100 mila abitanti.

Ma se queste misure non basteranno, si potrebbero ipotizzare anche delle misure molto rigide, com l’anticipo del coprifuoco o andare a formare dei piccoli lockdown solo nei weekend per evitare spostamenti tra persone.