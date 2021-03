Cm.it – Ansia per Ghoulam: l’ipotesi sull’entità dell’infortunio

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it sembra molto grave l’entità dell’infortunio riportato da Ghoulam nel primo tempo della partita odierna contro Bologna. Il terzino era uscito per un risentimento, inizialmente si pensava fosse un semplice stiramento dovuto alla condizione ancora non del tutto acquisita. A fine gara il Napoli con un comunicato ufficiale ha fatto sapere che la prima diagnosi ha riportato “un trauma distorsivo al ginocchio sinistro“, ancora non si conosce l’entità del trauma, ma pare che ancora una volta l’algerino si sia rotto il crociato.

Si attendono aggiornamenti nella giornata di domani a seguito di ulteriori esami strumentali.