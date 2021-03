ADL sta vicino alla squadra e ricompatta il gruppo in ritiro: cosa è successo?

Un blitz che lascia tutti sorpresi, ADL vuole stare vicino alla sua squadra. Mai come in questo periodo il patron azzurro ha sentito l’esigenza di star vicino al proprio gruppo di giocatori e al suo mister. Forse qualche rimorso, anche più di uno, ha fatto riflettere il presidente che da più di qualche partita è vicino alla squadra sia negli spogliatoi che in ritiro. Ieri era al Britannique, l’hotel che ospita il Napoli in ritiro, e oggi assisterà alla gara con il Bologna. Fra gli elementi di riflessione la poca vicinanza a Gattuso nei mesi scorsi, per poi confermarlo quasi forzatamente e tenerlo fino a fine stagione. Come se non bastasse una sorta di indifferenza che a gennaio ha lasciato tutti esterrefatti mentre le voci continuavano a rimbalzare di blog in blog, anche senza fondamenta solide, ma che mettevano il club in una posizione difficile e che non ha preso una posizione forte quando serviva.

Ora i discorsi di incitamento pre-gara sono un abitué, ai quali squadra e Gattuso si stanno abituando prima dei match interni. Come riporta Repubblica, ADL vuole provare ad infondere quella carica agonistica che è mancata agli azzurri nelle ultime gare, e che forse serve come la concentrazione rivendicata da Insigne. Una presenza importante quindi quella del patron tutt’altro che scontata.