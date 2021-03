Gazzetta – Probabili formazioni Napoli-Bologna: dubbi in casa Napoli!

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla partita di domani tra Napoli e Bologna. Infatti il quotidiano ha riportato le probabili formazioni della sfida tra gli azzurri e i rossoblu. Secondo il quotidiano domani tornerà titolare Osimhen, ancora in ballottaggio con Mertens, con la conferma di Ghoulam, che è in ballottaggio con Mario Rui. A centrocampo invece si giocano un posto da titolare Bakayoko e Demme e in difesa Hysaj e Di Lorenzo. Dubbi anche per il portiere con il ritorno di Ospina tra i convocati. Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Ruiz, Bakayoko; Zielinski, Politano, Insigne; Osimhen.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Olsen, Soriano, Sansone; Palacio.