Dall’Inghilterra – Confermato l’interesse del Liverpool per Koulibaly: la situazione

Kalidou Koulibaly continua a far gola ai top club europei, e c’è chi ci starebbe seriamente pensando per la prossima stagione (clicca qui per approfondire). Come riportato dal quotidiano inglese Mirror, l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp avrebbe chiesto il senegalese alla società. L’infortunio di Virgil Van Dijk e una campagna acquisti scadente nel reparto difensivo costringono i Reds a riaffacciarsi sul mercato. E il nome in cima alla lista sembra essere proprio quello di Koulibaly.