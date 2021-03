Lorenzo Insigne è tornato sulla bocca di tutti e come sempre il capitano divide sempre le opinioni sulla piazza: il capitano ha spaccato la piazza su quella frase così istantanea, così di pancia, contro la sua squadra.

La società ha subito provveduto a smentire tutte le voci che volevano e sostenevano una spaccatura tra i giocatori, ma lo stesso Insigne ha calmato gli animi. Infatti, il capitano si è scusato già all’inizio dell’allenamento per quella frase.

Il capitano ha subito chiarito che non ha niente naturalmente con la squadra, ma ha chiesto che quella rabbia per la mancata vittoria si trasformi in concentrazione sul campo e sulla prossima prestazione per raggiungere la Champions.

Insomma, un discorso da capitano, volto a tutelare i compagni, e a cercare di spronarli, anche coadiuvato da Ghoulam, tornato centrale come ruolo nello spogliatoio e nelle gerarchie del gruppo.