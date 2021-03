Il Napoli di Gattuso si appresta ad affrontare un cammino decisivo per la Champions, e non si possono più perdere punti in vista del quarto posto.

Sono 4 le partite che il Napoli deve affrontare prima della sosta, e da queste partite bisogna ottenere un netto filotto: la fortuna vuole che Gattuso avrà una mano, perché l’infermeria si sta svuotando.

Nelle prossime ore si capirà se Osimhen, che ha tantissima voglia di riscatto, riuscirà a scendere in campo contro il Bologna, ma all’orizzonte potrebbero tornare anche altri due giocatori: stiamo parlando di Lozano, che si allena a parte ma che potrebbe tornare per settimana prossima, e di Petagna, ancora alle prese con alcuni problemi.

Bisognerà poi gestire Mertens e Zielinski, due giocatori che tornano da alcuni infortuni e che hanno un po’ di acciacchi da tenere sotto controllo.