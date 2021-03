ULTIM’ORA – La Campania cambia colore! L’annuncio di De Luca

Durante la sua diretta su Facebook, Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, ha annunciato le ultime sulla situazione coronavirus sul territorio campano. Ecco quanto estrapolato:

“Siamo arrivati alla terza ondata in tutta Italia, per quanto riguarda la Campania registriamo 2500 positivi al giorno. In queste condizioni diventa impossibile, la zona rossa è inevitabile. Le varianti sono estremamente aggressive e tocca di più i giovani rispetto agli anziani. Livello di contagio molto alto nelle scuole, siamo tra le regioni più esposte in questo momento nella diffusione del virus.

Comportamenti scorretti da parte della popolazione, spiagge gremite di gente. Assenza di controlli non solo in Campania, ma in tutta Italia. Da settimane l’Italia è abbandonata se stessa. La situazione negli ospedali è critica, al Cardarelli in particolare.

Stiamo cercando di individuare le varianti sul territorio, effettuati tamponi di massa nelle zone vesuviane dove il virus è maggiormente diffuso. La situazione è seria e critica, la campagna vaccinazione è in corso: devo fare i miei complimenti al personale medico per quello che stanno facendo agli ultra 80enni. Nel giro di una settimana finiremo le vaccinazioni per il personale scolastico.

Entro aprile ho chiesto una proporzione giusta di dose di vaccini per la Campania, per la densità di popolazione campana”.