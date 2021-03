Lorenzo Insigne, ieri in campo, era una furia sia durante sia dopo la partita: infatti, in campo il capitano ha letteralmente trascinato la squadra alla vittoria fino al 90′, ma ha visto tutti i suoi impegni svanire per la disattenzione dei suoi compagni.

Dunque, è comprensibile la sua furia fuori dal campo, mentre rientrava negli spogliatoi, dove ha rivolto delle brutte frasi alla squadra, frasi che non sono passate inosservate ai microfoni delle telecamere.

Purtroppo, i giocatori del Napoli non hanno gradito queste frasi, dettate sicuramente dal nervosismo della sconfitta e non da un mero convincimento interiore.

Ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, i compagni non accettano quella frase e domani, alla ripresa degli allenamenti, chiederanno conto ad Insigne.