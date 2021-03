Non dovrebbero esserci ulteriori dubbi sulla formazione che Rino Gattuso manderà in campo oggi pomeriggio al Mapei contro il Sassuolo. In difesa, vista la squalifica di Koulibaly, torna la coppia Rrhamani-Maksimovic, con Manolas in panchina. Confermati Di Lorenzo e Ghoulam dal primo minuto a completare il reparto.

A centrocampo l’unica novità, con Demme che rientra dall’infortunio e si posiziona in mediana al fianco di Fabian, con Zielinski sulla trequarti insieme a Politano e Insigne che sosterranno Mertens unica punta.

Fonte: Corriere dello Sport