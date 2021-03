Report allenamento Napoli in vista del Sassuolo: lavoro personalizzato per Osimhen e Lozano, Manolas con il gruppo

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match di Reggio Emilia contro il Sassuolo in programma domani alle ore 18.30 per il turno infrasettimanale della sesta giornata di ritorno di Serie A.

La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una prima fase di torelli e riscaldamento. Successivamente lavoro tattico suddiviso per reparti e chiusura con esercitazione su calci piazzati. Petagna ha svolto terapie e tabella personalizzata in palestra. Per Osimhen lavoro individuale in campo. Lozano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Manolas ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo.

FONTE: SSC NAPOLI