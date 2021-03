Intreccio di panchine in Serie A: le ultime su Sarri, Benitez, Italiano, Allegri, Gattuso…

C’è un intreccio di panchine che accomuna Fiorentina, Napoli, Roma e Sassuolo. In casa viola, nonostante la fiducia rinnovata di Commisso a Prandelli, si va verso un cambio allenatore a partire dal 30 giugno 2021; data della naturale scadenza del contratto di Gattuso, che piace da tempo alla Fiorentina e potrebbe seriamente sedersi sulla panchina dei gigliati a partire dalla prossima stagione. Altro nome che entra nelle grazie di Commisso è quello di De Zerbi, che potrebbe ritenere concluso il proprio ciclo al Sassuolo e tentare un salto di qualità.

I neroverdi vogliono già tutelarsi e hanno allacciato i contatti con l’entourage di Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, che stuzzica (con Juric) anche le idee di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. Sugli azzurri andrebbe fatto un discorso razionale. Difficile… perchè non lo è stato neanche il presidente quando – la sera dello scorso 24 gennaio – ha fatto un giro furioso di telefonate per sondare la disponibilità di alcuni allenatori. Tra questi rientra sicuramente Rafa Benitez e – per la sorpesa di molti – anche Maurizio Sarri. Dire che Rafa non è pronto a subentrare è dire falsità, anche perchè l’ex Dalian ha dimostrato il contrario vincendo l’Europa League, da subentrato, sulla panchina del Chelsea. Sarri, invece, istintivamente non se l’è sentita di tornare (soprattutto a stagione in corso) ed ha accantonato il secondo corteggiamento di De Laurentiis della sua carriera da allenatore. Può permetterselo, perchè Maurizio guarda attentamente l’evolversi di alcune situazioni sulle panchine inglesi e sa di piacere tanto a Tiago Pinto e alla famiglia Friedkin.

E’ qui che l’intreccio vede partecipe anche la Roma, che in caso di mancata qualificazione in Champions potrebbe allontanare Paulo Fonseca ed offrire un triennale al “Comandante” (cosa che non ha mai fatto la Fiorentina). Contratto che, però, nel caso di esonero di Fonseca, passarebbe prima sotto le penne dei legali di Massimiliano Allegri, che – per motivi calcistici e non -, potrebbe rivedersi finalmente su una panchina di Serie A, la sua quarta dopo Cagliari, Milan e Juventus. Il sei volte campione d’Italia è il primissimo nome sul taccuino della Roma, disposta ad accontentare le sue esose richieste d’ingaggio. Se il tutto andasse in porto, Allegri diventerebbe il secondo allenatore più pagato del campionato italiano dopo Antonio Conte.