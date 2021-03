Gazzetta – Sassuolo e Bologna fondamentali per gli azzurri

Gattuso e i suoi dovranno dare continuità dopo la vittoria sul Benevento.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, le prossime due gare saranno indicative per gli azzurri: un dato fa sperare bene, secondo il quale il Napoli quest’anno è riuscito a vincere per ben quattro volte mantenendo la sua porta inviolata.

Un fattore importante per registrare un andamento positivo, indubbiamente. La gara con il Sassuolo di mercoledì e il Bologna ci diranno quanto siano forti le ambizioni di questa squadra dopo l’eliminazione dall’Europa League.

Gattuso sa bene quanto i suoi non possano più sbagliare, troppi errori sono stati già commessi ed è il momento di dare continuità sulla scia del quarto posto.