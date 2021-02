Napoli-Benevento, Mertens uscito col ghiaccio? Svelato il motivo!

Sembra un dejavu, Dries Mertens esce con il ghiaccio a fine partita. Questa immagine era già stata vista dai tifosi del Napoli, che contro lo Spezia in Coppa Italia videro uscire dolorante il belga, anche quest’oggi in seguito ad un contrasto duro alla caviglia sinistra è uscito con una fasciatura. Più di un minuto a terra e la paura si fa sentire, proprio perchè circa una settimana fa lui era tornato dalla madre patria dopo aver completato il ciclo riabilitativo.

pare però che non sia nulla di grave. Infatti come riportato da Titti Improta a Canale 21 nel corso di ‘ Campania Sport’ pare che non sia un infortunio o una ricaduta, ma semplicemente la prassi da seguire.