Retroscena Mertens in vista del Benevento: le ultime

Durante la riunione tecnica prima del pranzo di ieri all’Hotel che ospita il Napoli alla vigilia del derby tutto campano con il Benevento, pare che Mertens abbia parlato con Gattuso delle proprie condizioni fisiche. Il belga ha confermato al tecnico lo stato di forma ormai ottimale, e così come fu per Osimhen anche da parte del 14 è arrivata la conferma per ritornare in campo. Il definitivo cenno da parte del calciatore ex PSV sembra il punto definitivo che chiude un periodo complesso che dura ormai dallo scorso novembre. Una svolta che potrebbe anche vedere Mertens titolare dal primo minuto, per trovare minutaggio e nuovi stimoli.

Fonte: Tuttosport