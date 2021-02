Siamo alla metà della ripresa e il Napoli sta continuando ad attaccare e questa supremazia ha portato il Napoli a segnare il doppio goal.

Su una percussione di Insigne sulla sinistra, il capitano rientra, mette un cross con il destro e sul secondo palo la tocca per Letizia, che la devia verso la sua porta, anche se l’ultimo tocco è di Politano, che la colpisce con l’anca in caduta e la mette in rete.

Il Napoli sta attaccando bene e pochi minuti prima un tiro di Insigne era finito vicinissimo al palo, sfiorando un goal incredibile.

Nel Benevento sono usciti Foulon, Caprari e Lapadula per Sau, Letizia e Gaich. Nel Napoli nessun cambio e due ammonizioni per KK e Di Lorenzo, che però non sono diffidati.