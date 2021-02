Gattuso inizia a sorridere. Finalmente il tecnico sta ritrovando qualche infortunato, oggi con il Benevento possibile rivedere Ospina, dal primo minuto, Demme e Hysaj in panchina. Al tecnico però mancano ancora altri 4 giocatori fondamentali. Non ce l’hanno ancora fatta Lozano, Petagna, Osimhen e Manolas. L’obiettivo dello staff è quello di recuperare almeno tutti e tre gli interpreti offensivi per la trasferta, insidiosa, contro il Milan del prossimo 14 marzo.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno