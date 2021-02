Gattuso, in caso di sconfitta De Laurentiis può pensare all’esonero

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la posizione di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli è tutt’altro che tranquilla. In caso di sconfitta nella gara di oggi contro il Benevento, infatti, Aurelio De Laurentiis potrebbe pensare seriamente all’esonero. Per sostituirlo, il patron azzurro vorrebbe puntare su due ex, Rafa Benitez e Maurizio Sarri, o su allenatori giovani e promettenti, come Ivan Juric o Vincenzo Italiano. Nessuno di questi, però, sarebbe disponibile ad accettare la panchina a campionato in corso, a differenza di Walter Mazzarri, che accetterebbe anche fin da subito.