ADL-Sarri: continuano i contatti, la situazione

L’obiettivo Sarri per la successione sulla panchina del Napoli diventa sempre più un obiettivo concreto. Già dalle scorse settimane diverse voci attorniavano il tecnico che, per ora ritiratosi in Toscana e ancora sotto contratto con la Juventus, non ci penserebbe a liberarsi nell’immediato. Resta però fitta la rete di contatti istituita dal presidente azzurro, De Laurentiis, per provare a riportare all’ombra del Vesuvio ‘Mister 91 punti’. Il patron pare insistere parecchio, e continuano gli incontri con il suo agente – Fali Ramadani – con il quale oltre tutto ci sono anche discorsi apertissimi per quanto riguarda le situazioni di Maksimovic e Koulibaly.

Infatti proprio in ottica difensori, il procuratore ha ribadito al presidente la volontà del difensore serbo di non voler rinnovare il contratto, in quanto in scadenza 2021. Susseguiranno nei prossimi giorni altri incontri per provare a strappare il ‘sì’ del tecnico per un inaspettato ritorno di scena sulla panchina partenopea oggi ancora di Rino Gattuso.

Fonte: Tuttosport