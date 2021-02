ADL al Maradona per la gara con il Benevento, domani incontrerà Ramadani

Alle 18 andrà in scena al Maradona il match fra Napoli e Benevento. A sostenere la squadra ci sarà il presidente Aurelio De Laurentiis. Infatti come riportato dal Corriere dello Sport pare proprio che il patron voglia stare vicino alla squadra e dare fiducia al gruppo squadra in vista del derby campano, e sarà allo stadio con suo figlio Edoardo. Così come fu contro la Juve, guarderà i suoi ragazzi, la sua presenza potrebbe dare un ulteriore stimolo agli uomini di Gattuso. Importante per il presidente provare ad infondere fiducia anche al tecnico con il quale si dovrebbe continuare fino a fine stagione, per poi ricominciare un nuovo ciclo.

Domani ADL, con ogni probabilità, incontrerà Fali Ramadani. L’agente di Sarri però incontrerà il presidente nelle vesti di agente di Maksimovic per parlare molto probabilmente della situazione contrattuale, in scadenza, del serbo.