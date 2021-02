Domani alle ore 18 il Napoli affronterà il Benevento allo stadio Diego Armando Maradona. Nonostante, dopo l’eliminazione dalle Coppe, si continui a giocare ogni tre giorni, arrivano buone notizie dall’infermeria per Gattuso. Diversi giocatori stanno recuperando dai rispettivi infortuni, tra cui David Ospina che, come riporta Gianluca Di Marzio, tornerà titolare tra i pali contro i sanniti. Confermato Faouzi Ghoulam dal 1′ minuto, l’algerino anche secondo Sky sarebbe in vantaggio su Mario Rui ed Hysaj. E potrebbe rivedersi tra i titolari anche Dries Mertens, che pare aver recuperato definitivamente dall’infortunio alla caviglia. Ecco la probabile formazione:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.