Roma – Sarri già contattato! Ritorno a Napoli solamente con 3 condizioni: i dettagli

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio alla situazione allenatori in casa Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, Gattuso rimarrà fino a fine stagione sulla panchina azzurra per poi fare spazio ad un nuovo tecnico. De Laurentiis, secondo il quotidiano, ha chiamato Sarri che però vuole alcune condizioni: “De Laurentiis avrebbe chiamato Sarri, ma quest’ultimo si sarebbe rifiutato di accettare l’offerta. Almeno per ora. Secondo le ipotesi di Rai Sport, Sarri direbbe sì al Napoli solo a tre condizioni. Ovvero: chiarezza di obiettivi con la città, quindi non promettere ai tifosi la lotta per lo scudetto ma un percorso diverso. Un ingaggio adeguato, non quanto guadagnava con Juventus e Chelsea, ma comunque proporzionato al suo curriculum. E infine la conferma a Napoli di Giuntoli, l’attuale direttore sportivo, e Pompilio“.