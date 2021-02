Radio KKN – Ramadani in Italia: si parlerà anche del ritorno di Sarri al Napoli, la situazione

Il giornalista RAI Ciro Venerato, sempre vicino alle vicende di calciomercato, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. L’esperto di mercato ha dato ultimissimi aggiornamenti riguardo un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri al Napoli:

“Le voci che vedevano Ramadani in Italia per discutere sul futuro di Sarri sono vere, ma col Napoli si parlerà anche di Maksimovic e Koulibaly. E’ ovvio che il procuratore di Sarri, avendolo portato al Chelsea e alla Juve assieme al suo storico Alessandro Pellegrini, possa intavolare il discorso di un ritorno al Napoli con la dirigenza. Ma il nome di Sarri gira anche a Roma e a Firenze.

Da parte di Sarri non ci sarebbe nessuna preclusione nel sedersi attorno a un tavolo per parlare con De Laurentiis, a patto ci sia chiarezza di programmi, qualunque essi siano, anche senza puntare allo scudetto e anche senza Champions. Il tecnico cerca soprattutto quella chiarezza che forse è mancata nel suo precedente approdo all’ombra del Vesuvio. Conterà in ogni caso anche l’aspetto economico…”.