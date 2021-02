Chiusura delle scuole – Arriva l’ordinanza: i dettagli

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha comunicato la chiusura delle scuole come anticipato nei giorni scorsi. A causa dell’aumento dei contagi le scuole verranno chiuse dal 1 Marzo fino al 14 Marzo e gli studenti torneranno a studiare attraverso la didattica a distanza.

Ecco quanto si evince dall’ordinanza: “Con decorrenza dal 1 Marzo 2021 e fino al 14 Marzo 2021 è sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia nonchè delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè delle università”.

Di seguito il post sul social Instagram da parte de governatore De Luca: