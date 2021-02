Arrivano buone notizie da Castelvolturno. Infatti secondo il report dell’allenamento emanato dalla SSC Napoli attraverso un tweet, Ospina Hysaj e Demme hanno svolto lavoro in gruppo. Mentre Manolas ha svolto lavoro personalizzato in palestra, Petagna e Lozano hanno fatto prima lavoro personalizzato e poi in campo. Inoltre la squadra si è divisa in due gruppi e coloro che sono andati in campo dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra.