L’edizione odierna della “Repubblica” descrive il passo falso del Napoli causato dall’uscita dall’Europa League. Ecco quanto estrapolato: “La squadra ha dato segnali di forte ripresa e nonostante gli otto assenti ha tentato di rimontare. Il passaggio del turno è stato compromesso all’andata quando il Napoli ha perso 2-0 in casa degli spagnoli. A De Laurentiis ora interessa l’obiettivo Champions. La panchina resta in bilico e Gattuso non può permettersi altri passi falsi” chiosa il quotidiano.