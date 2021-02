Trevisani: “Napoli, quante assenze! Se stasera non dovesse passare il turno Gattuso verrà esonerato”

Riccardo Trevisani ha lasciato alcune dichiarazione ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato: “Il Napoli ha tante assenze e naturalmente fa fatica a dare il massimo. Non credo alla rimonta del Napoli sul Granada questa sera, è difficile non subire gol ed è molto più probabile che il Napoli segni. Le critiche a Gattuso sono ingiuste perchè ADL ha cercato nuovi allenatori già quando il Napoli andava bene. Ci sono problemi di comunicazione tra il presidente e Gattuso, il quale è riuscito a rialzare la squadra dopo l’ammutinamento con Ancelotti e ha vinto una Coppa Italia. Se il Napoli questa sera non passa il turno molto mi aspetto l’esonero del tecnico calabrese.