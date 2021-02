Rai – Sarri-Napoli, l’allenatore accetterebbe il ritorno ma a delle condizioni! ADL lo ha già chiamato

Maurizio Sarri al Napoli? Le voci di un suo ritorno sono sempre più insistenti. A parlare dell’argomento è stato Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sarri non chiuderebbe le porte al Napoli. De Laurentiis ci sta pensando e probabilmente lo ha anche chiamato, ma Maurizio nemmeno sotto tortura lo confermerebbe. Cosa importante da dire è che da parte dell’allenatore toscano non ci sarebbe nessuna preclusione al Napoli”.

LE CONDIZIONI – “Al Napoli direbbe sì, ma con tre condizioni. La prima, chiarezza nei confronti della città. ADL dovrebbe dire, in quel caso, a tutta la piazza che nemmeno con Sarri si lotterebbe per lo scudetto. La seconda è questione economica: non vorrebbe quanto guadagna al Chelsea o alla Juve, ma si aspetta uno stipendio adeguato, quindi più di quanto prendeva al Napoli nella sua esperienza qui. La terza condizione, la riconferma di Giuntoli e Pompilio”.

L’OPINIONE DELLA FAMIGLIA – “Lui non avrebbe paura di ripartire da zero e non avrebbe paura di un ridimensionamento del Napoli senza Champions. Questi non sarebbero problemi. A Napoli, poi, ci verrebbe anche per un motivo familiare: la moglie e il figlio gli chiedono ogni giorno di tornare in questa città”.

SE NON SARRI, CHI? “Non punterei né su Gattuso, né su Juric. ADL vuole un allenatore che gioca a quattro e che abbia soprattutto un marchio offensivo, con l’aggiunta di equilibrio e grinta. Benitez e Sarri, infatti, sono due allenatori che puntano sulla fase offensiva. De Zerbi e Italiano sarebbero le due alternative”.