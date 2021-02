Giuntoli a Sky: “Nessun annuncio su Gattuso, vi spiego come sta Osimhen”

Nel pre partita di Napoli-Granada è intervenuto ai microfoni di Sky il Ds azzurro Cristiano Giuntoli, rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Stasera rientra Koulibaly, vuole dare fiducia e continuità ai suoi compagni di reparto, dobbiamo crederci e abbiamo la possibilità di fare bene e ribaltare il risultato dell’andata. Osimhen è in calo di zuccheri e ha perso conoscenza, rientrerá la settimana prossima, purtroppo è stato molto sfortunato. Annunci su Gattuso? Assolutamente no. I numeri nel bilancio sono ottimi, grande occhio al bilancio e grande solidità, per questo siamo molto competitivi dentro e fuori dal campo, ma naturalmente i bilanci hanno accusato minori introiti. Mertens? È stato fuori due mesi, rispetto ad Osimhen un po’ ha lavorato e la caviglia glielo consentiva, non è al meglio ma contiamo di averlo oggi per qualche minuto”.