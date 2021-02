Gazzetta – Continuano i contatti tra ADL e Benitez, ritorno non da escludere

I rapporti tra ADL e Benitez sono rimasti molto buoni dopo la dipartita dello spagnolo dalla panchina azzurra.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, la partita di stasera potrebbe dare indicazioni importanti sul futuro di Gattuso, se il Napoli non riuscisse a ribaltare il risultato dell’andata. I contatti con l’ex tecnico di Real Madrid e Newcastle continuano, dal momento che la stagione ha ancora da dire e non sarebbe tutto finito soprattutto in campionato. Per ora il quarto posto è a soli quattro punti. C’è ancora da giocarsi fino alla fine.

ADL sta dunque pressando per il ritorno di Benitez, il quale starebbe pensando in maniera accurata: non è particolarmente convinto di subentrare a stagione in corso, non è al momento avvezzo all’idea di prendere questa barca ed indirizzarla fino a fine stagione.