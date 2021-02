Verso Napoli-Granada, allenamento mattutino per gli azzurri: il punto sugli infortunati

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Granada per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18.55.

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di torelli ed esercizi sulla velocità. Successivamente lavoro tattico ed esercitazioni su calci piazzati.

Hysaj ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Ospina e Petagna hanno svolto personalizzato in campo.

Demme ha svolto parte del lavoro personalizzato e parte in gruppo. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Lozano e Manolas.