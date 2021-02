Gazzetta: “Napoli, flop da 127 milioni! Ora i big…”

La classifica attuale tiene fuori il Napoli dall’ Europa, non solo dalla zona Champions League. Una condizione che preoccupa, ovviamente. Dagli uffici della Filmauro, a Roma, Aurelio De Laurentiis segue con apprensione le vicende tecniche. E’ preoccupato, il presidente. Restare fuori per il secondo anno consecutivo dalla maggiore competizione europea sarebbe una mazzata terribile per le finanze del club. L’ irritazione di De Laurentiis nasce proprio dalla prospettiva di dover mettere mano alle riserve per contrastare le eventuali passività pur avendo un bilancio florido.

Confrontando il valore iniziale dei giocatori più importanti con il presunto attuale, potrebbe esserci una differenza di 127 milioni di euro in meno. Difficilmente, infatti, De Laurentiis potrà contare sugli 80 milioni chiesti nella scorsa estate al Psg per cedere Koulibaly. Così come non potrà chiedere al Real Madrid o al Barcellona più di 40 milioni per Fabian Ruiz rispetto ai 60 chiesti. Tuttavia, l’aritmetica concede ancora una chance agli azzurri…

Fonte: Gazzetta dello Sport