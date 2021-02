Gattuso a Sky: “Ci vuole mordente, abbiamo il dovere di provarci. Sugli infortunati…”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, alla vigilia del match di ritorno di Europa League contro il Granada ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“Ci vuole mordente, non dobbiamo approcciare la gara come all’andata. Koulibaly e Ghoualm sono rientrati, ne abbiamo bisogno nonostante non abbiano molto minutaggio. Osimhen sarà fuori e anche gli altri non sono recuperati. Mertens lo portiamo ma è fermo da tempo. Lo valutiamo, non ha molti minuti nelle gambe. Domani abbiamo il dovere di provarci, abbiamo tanti calciatori stanchi ma anche la forza per farcela”.