“Da qualche settimana è in emergenza piena e la squadra non reagisce. De Laurentiis avrebbe voluto che Gattuso tenesse fuori Hysaj e Maksimovic, entrambi a scadenza di contratto e che gli valorizzasse Rrahmani, pagato 16 milioni. Da un paio di settimane, l’ ex difensore del Verona viene impiegato solo perché Manolas e Koulibaly sono fuori per infortunio”.

Così la Gazzetta dello Sport ha commentato il disappunto del presidente per due scelte tecniche dell’allenatore calabrese non gradite.