Benitez sul ritorno a Napoli: “Non mi esprimo. Su Zapata e Koulibaly…”

In queste ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno di Benitez sulla panchina del Napoli per il post Gattuso. La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto ascoltare sulle proprie frequenze le parole del tecnico spagnolo ai microfoni di Onda Cero:

“Ho un bel rapporto con i napoletani e seguo ancora gli azzurri, ma non mi esprimo e non tiratemi dalla bocca parole che non voglio dire. Zapata? Non ebbe molto spazio perchè c’erano Higuain e Mertens. Koulibaly e Ghoulam erano giovani e sono cresciuti molto al fianco di Albiol”.