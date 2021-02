UFFICIALE – Napoli-Granada, arrivata la designazione arbitrale: la sestina completa

Il Napoli si appresta a disputare la gara di ritorno di Europa League contro il Granada. Match – in programma giovedì ore 18:55 – non semplice per gli azzurri che dovranno provare a rimontare il 2-0 subito all’andata per passare il turno. Da poco ufficializzata la sestina arbitrale. Il direttore di gara sarà il tedesco Daniel Siebert. Assistenti Jan Seidel e Dominik Schaal. Quarto uomo Schlager, al Var Dingert con suo assistente Steinhaus.