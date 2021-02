Tuttosport rivela: “Juve-Napoli, spunta una possibile data”

Nessuna intenzione di “tirarla”, ma un ragionamento semplice. Giovedì sera potrebbe aprirsi una finestra per poter (finalmente) disputare Juventus-Napoli. Al Maradona è in programma Napoli-Granada, match di ritorno dei sedicesimi di Europa League. La squadra di Rino Gattuso deve rimontare il 2-0 incassato in Spagna e deve farlo in condizioni precarie e all’ interno di una serie negativa di risultati. Nelle ultime cinque giornate è arrivata una vittoria soltanto, quella proprio contro la Juventus, a fronte di quattro sconfitte: con Genoa e Atalanta in Serie A, ancora con l’ Atalanta in Coppa Italia e con il Granada in coppa, per l’ appunto. Una rimonta sicuramente alla portata, ma in un momento nuovamente difficile per gli azzurri.

Così, in caso di uscita dalla competizione, si libererebbe una finestra per poter organizzare Juventus-Napoli. Si tratta di mercoledì 17 marzo, nella settimana in cui sono in programma gli ottavi di Europa League.

Fonte: Tuttosport