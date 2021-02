Gattuso torna in conferenza: le regole della Uefa sono chiare!

Domenica pomeriggio, post sconfitta con l’Atalanta, la SSC Napoli ha imposto il silenzio stampa. Quest’ultimo, però, si interromperà domani per la conferenza pre sfida di ritorno con il Granada in Europa League. Le regole della Uefa sono chiare e non concedono deroghe, pena la possibilità di ricevere un’ammenda. Dunque, Gattuso e uno degli azzurri torneranno a parlare, come di consueto, domani alle ore 13:30 in conferenza pre Europa League, come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli.

