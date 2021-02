Di Marzio: “La verità su Sarri al Napoli! Vi svelo un retroscena dopo Verona”

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha riportato sul suo sito ufficiale delle novità riguardanti il futuro di Maurizio Sarri, facendo anche riferimento a un suo accostamento al Napoli.

Per ora “non ci sono segnali o sviluppi che lasciano pensare oggi ad un Sarri bis”, scrive Di Marzio, in quanto negli ultimi giorni non c’è stato nessun tipo di approfondimento tra le parti, come successo dopo la partita contro il Verona, dove ci furono dei contatti che, però, non hanno poi portato a nulla.

Inoltre, l’agente del tecnico toscano, ha parlato delle voci che riportano di un incontro con la dirigenza della Fiorentina.