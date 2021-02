Ora De Laurentiis è davvero preoccupato. Inizia a esserlo in maniera concreta. È consapevole che questa maledizione che si è abbattuta sul Napoli non può far volare gli azzurri e che non c’ è squadra di serie A che non pagherebbe dazio con 9 assenti e per tutto questo tempo, ma la sua squadra non può e non deve crollare come ha fatto con l’ Atalanta.

Per questo De Laurentiis, nella notte dopo Atalanta-Napoli, ha avuto contatti con tutti, compreso Gattuso. Ha cercato di capire, non ha nascosto il suo umore nero, la sua delusione, la sua amarezza. Ed è per questo che i vertici del club sono in allarme, e cercano di capire cosa stia accadendo. Gattuso in bilico? Nulla di tutto ciò, per ora. Ma è chiaro che le sconfitte sono state troppe in questi ultimi 30 giorni. E molte inattese. Alcune hanno lasciato ustioni pesanti. Ma De Laurentiis non andrà oltre il silenzio stampa che ha imposto perché qualcosa doveva fare.

Fonte: Il Mattino