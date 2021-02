PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Muriel Real dea 4°, spavento Osimhen”

L’edizione odierna di Tuttosport apre dedicando grande spazio alla vittoria dell’Inter del derby. Infatti i nerazzurri hanno vinto per 3-0 contro i rossoneri grazie a una doppietta di Lautaro e un gol di Lukaku, ma fondamentale è anche Handanovic che fa 3 miracoli in 1 minuto. Il taglio alto invece è dedicato alla Juve che stasera sfiderà il Crotone e si affida a Ronaldo per cercare di riprendersi dopo la brutta serata di Champions con il Porto. L’articolo di spalla è dedicato ad Atalanta-Napoli, match vinto dalla dea per 4-2. Un brutto episodio però ha caratterizzato il match che vede Osimhen protagonista. Infatti il nigeriano, dopo un contrasto con Romero, ha battuto la testa perdendo i sensi per poi riprendere conoscenza in ambulanza durante il tragitto verso l’ospedale.