Gazzetta – Osimhen vicino al rientro a Castel Volturno

Victor Osimhen sarebbe davvero vicino al rientro a Castel Volturno dopo il brutto spavento di ieri.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il calciatore è stato trasportato ieri in ospedale, dove ha effettuato dei controlli, pertanto è stato deciso che dovesse rimanere per 24 ore per sottoporsi ad eventuali controlli. Il nigeriano potrebbe tornare già oggi a Napoli e domani a Castel Volturno: spunta solo un interrogativo, bisognerà infatti capire se il calciatore potrà allenarsi o meno presso il centro d’allenamento dei partenopei.

L’ex Lille ha suscitato la paura di tutti i compagni di squadra e degli avversari quando ha buttato con la testa sul manto erboso del Gewiss Stadium. I primi esami strumentali hanno constatato un trauma cranico. Adesso Osimhen sta bene e dovrà solamente recuperare le energie in vista delle prossime gare.