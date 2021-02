Gazzetta – Il silenzio stampa e le giustificazioni di Gattuso

Gennaro Gattuso non ha potuto esprimere le proprie opinioni dopo il fischio finale in virtù del silenzio stampa.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, sarebbe stata un’occasione per ascoltare le giustificazioni del tecnico; il calabrese gode ancora della fiducia del presidente ma i tifosi azzurri sono sfiduciati. Si è scatenato sui social una vera e propria tendenza contro il tecnico per l’ennesima sconfitta in questa stagione, la dodicesima precisamente. Per ora non ci saranno decisione drastiche da parte dello staff dirigenziale.

Il momento è molto delicato e giovedì ci sarà una gara importantissima contro il Granada, per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Per Gattuso e i suoi è vera e propria crisi, ADL è letteralmente una furia. Non basta al Napoli una piccola reazione d’orgoglio nel secondo tempo per strappare almeno un pari a Bergamo.