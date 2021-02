CorrSport – ADL ha scelto il silenzio stampa per riflettere

Quella di Aurelio De Laurentiis e di tutta la dirigenza è stata una decisione presa subita dopo la fine della gara.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il patron azzurro ha preferito riflettere in questo momento delicato e non dare la possibilità di rilasciare alcuna dichiarazione. Il presidente si augura che ci possa ancora essere una svolta nell’ambiente, quella che aveva richiesto e che purtroppo non ha visto nelle ultime ore. Spetterà ad allenatore e staff cercare di arginare le critiche e condurre il Napoli alla vittoria nelle prossime gare per scacciare i brutti pensieri.

De Laurentiis è consapevole di assistere alla fine di un progetto tecnico negativo e senza solide basi. Le intenzioni di sondare altri nomi per la panchina rimangono prepotenti e non è detto che Gattuso riesca a finire la stagione corrente. Decisive le prossime ore per delineare l’incertissimo futuro in casa Napoli.