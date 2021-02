Giungono importanti novità per quanto riguarda la probabile formazione del Napoli in vista dell’Atalanta, novità dell’ultimissima ora.

Infatti, come riporta Massimo Ugolini, inviato di Sky, Gattuso starebbe pensando di non schierare un big nella partita di stasera: stiamo parlando di Lorenzo Insigne, il capitano.

Infatti, Insigne sembra destinato alla panchina e non dovrebbe scendere in campo dall’inizio: questa decisione di Gattuso potrebbe essere sia conservativa, per preservare il capitano dopo un periodo ininterrotto di partite, ma non è esclusa una motivazione fisica, che prevede uno stiramento come motivo dell’esclusione del capitano.

Al suo posto dovrebbe giocare Politano, che, nonostante non sia al 100%, dovrebbe giocare da titolare e stringere i denti.