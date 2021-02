Al termine del primo tempo, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Cristian Romero, il difensore che sta annullando Osimhen; queste sono le sue parole:

“Sicuramente stiamo facendo bene, stiamo giocando bene, loro si sono chiusi dietro; è un po’ difficile segnare, ci manca l’ultimo passaggio, anche se peccato per l’occasione di Zapata. Dobbiamo continuare così, dobbiamo migliorare nell’ultimo passaggio, ma dobbiamo anche stare attenti in difesa”.

Sulla scalata in avanti della difesa: “Da piccolo andavo a fare la punta, oggi non c’è ne bisogno: stiamo attaccando e io mi devo occupare solo di Osimhen. Per questo non avanzo spesso”.