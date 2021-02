Sky – Osimhen ha ripreso i sensi: la situazione

Osimhen sta meglio è al Papa Giovanni per accertamenti. Per qualche minuto ha perso i sensi, la caduta è stata piuttosto cruenta. Un contrasto lo ha fatto cadere con la nuca a terra e ha perso quindi i sensi, subito è stata chiamata la barella e lo hanno portato in ambulanza sulla ha ripreso i sensi e pare stia meglio. Spavento per tutti in campo soprattutto per i compagni, si spera non sia nulla di grave per Osimhen che non ha attraversato un anno felice. Seguiranno aggiornamenti”.

Questi gli aggiornamenti che Massimo Ugolini ha riferito dal Gewiss Stadium.