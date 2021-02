MondoNapoli Live vi aspetta oggi alle 17 con una nuova puntata della nostra trasmissione, sempre su Facebook, Youtube e Twitch.

Oggi parleremo di Atalanta-Napoli, posticipo della quarta giornata di Serie A: per gli azzurri questa sfida è cruciale per l’obiettivo Champions, visto che i punti persi sono troppi.

Occorre una risposta anche per la bruciante sconfitta spagnola di giovedì, ma non sarà facile: Gattuso, infatti, non ha tante scelte da prendere, visti i diversi giocatori infortunati.

Dalle 17 vi comunicheremo le scelte dei due tecnici, le formazioni ufficiali e vi chiederemo, come sempre, i vostri pronostici per la partita. Vi aspettiamo, non mancate!

Questi i nostri sponsor:

Pizzeria Miracoli di Esposito Gianluca sito nel centro storico di Napoli, in via Miracoli 52.

You&Me Eventi

Via Udalrigo Masoni 28/30, info 3713790143