Sono appena state pubblicate le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli, scontro diretto per la zona Champions: negli azzurri, Gattuso decide di non schierare Insigne e di mettere Politano a sinistra. Per il resto si dovrà vedere se sarà 4-3-3 o 4-2-3-1 con Zielinski che si alza. Negli atalantini, giocano i due colombiani Muriel e Zapata.

Queste le formazioni ufficiali: